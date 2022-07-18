На Раків чекають кардинальні зміни в особистому житті, а Рибам все вдаватиметься на роботі: гороскоп від Анжели Перл на 18 липня

Астролог Анжела Перл, яка народилася в Миколаївській області України і стала відомою в Австралії, знає, що для досягнення успіху потрібно докладати максимум зусиль і душевних сил — саме це вона радить зробити представникам деяких знаків зодіаку в перший день нового тижня.

У той же час деяким людям зірки допоможуть здійснити задумане без зайвого «напруження» — сьогодні буде їхній «день везіння», пише інформаційний ресурс .

Овен (21 березня — 19 квітня)

Не варто боятися ризикувати у роботі та бізнесі. Зараз дуже сприятливий час для того, щоб досягти хороших результатів за тим чи іншим завданням. Але додаткових зобов'язань брати на себе все ж таки не варто. Крім того, слід переглянути свій режим дня та харчування. Обов'язково потрібно вирізняти час для відпочинку, а від шкідливостей відмовитися.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Витрати поки що слід обмежити. Рекомендується відкладати частину зароблених грошей у банк під відсотки. У майбутньому вони допоможуть здійснити мрії. Крім того, якщо комусь із Тельців не подобається робота, то настав час зайнятися пошуком іншої, нової.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День виявиться дуже насиченим, тому вільного часу майже не буде. Рекомендується приділяти час не тільки для роботи та бізнесу, а й зайнятися домашніми справами. Якщо зараз зайнятися благодійністю, то незабаром віддача повернеться в потрійному розмірі, і Близнюки будуть винагороджені.

Рак (22 червня — 22 липня)

Очікуються дуже кардинальні зміни у житті. Є шанс познайомитися з людиною, яка зрештою стане важливою в житті Раків. Крім того, незабаром може відбутися переїзд до іншого місця проживання. Це піде лише на користь. А увечері важливо виділяти час на відпочинок.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Не варто відразу ж братися за безліч справ одночасно. Це призведе лише до помилок. В результаті є всі шанси відчути себе розбитим. Рекомендується не здаватись і чітко йти до своєї мрії, не опускаючи рук. Втілювати її краще невеликими етапами та поступово. А вільний час краще витратити на самоосвіту.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Розуміння та терпіння зараз будуть ключем до успіху. Ці якості допоможуть реалізувати ту чи іншу мету та мрію. Крім того, вдасться втілити в життя багато того, що було задумано. Особливу увагу слід приділити стосункам із батьками. Вони потребують турботи та розуміння дітей.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

На роботі Терезів чекають великі успіхи. Однак при цьому важливо не розмінюватися на дрібниці. Своїми планами поки що краще не ділитися навіть зі своїми друзями. А ось із близькою людиною, наприклад, другою половинкою, цілком можна. Кохана людина дасть слушну пораду, підтримає та допоможе втілити плани в життя.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Щоб успіх міцно закріпився за Скорпіонів, дуже важливо докладати максимум зусиль, виконуючи те чи інше завдання. Прислухатися до думки оточуючих часом цілком можна, замість сперечатися з ними. Нових починань боятися не варто. Попереду чекають зміни в житті на краще.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці зрозуміють дуже швидко, що старі методи не діють настільки добре, як раніше. Це змусить замислитись над новими. Ризикувати зараз цілком можна, якщо робити це розумно та дозовано. Вечір слід присвятити своїй коханій людині, огорнувши її увагою та турботою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться максимально плідним. Вдасться виконати безліч завдань, причому досить успішно. Але важливо відразу скласти собі план, яким потрібно чітко діяти. Не варто забувати і про романтичний бік життя. Кохана людина потребує уваги та турботи.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День виявиться сповнений приємних подій. З'являться нові знайомі, які змінять життя Водоліїв. Крім того, гарний настрій сприятиме продукуванню нових цікавих ідей. Їх вдасться швидко втілити в життя і таким чином створити додаткове джерело доходів.

Риби (19 лютого — 20 березня)

На роботі все вдаватиметься дуже легко і просто. Але при цьому слід зосередитися на одній справі, а не перемикатися з одного на інше. Тільки так є всі шанси досягти успіху. Крім того, варто зателефонувати та зустрітися з друзями. Від них Риби дізнаються про цікаву інформацію.

Нагадаємо, раніше екстрасенс попередила, що у вересні світові еліти знову почнуть грати свою гнилу гру та підставляти підніжки президентові України.

Фото astromix.net/

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