«Початок великого переділу»: стало відомо про замах на ймовірного наступника путіна патрушева

Поки російський диктатор володимир путін продовжує очолювати «спецоперацію» зі знищення України, у кремлі йде боротьба за «престол». Представники різних «веж кремля» прагнуть вчасно усунути потенційних конкурентів.

Так, днями було скоєно замах на секретаря ради безпеки росії миколу патрушева, якого називають можливим наступником путіна.

Про це повідомляють автори каналу «Генерал СЗР», який пов'язують з однією з «веж кремля» та політологом Валерієм Солов'єм.

Повідомляється, що інформація про замах тримається у суворій таємності.

«Відомо, що микола патрушев відчув себе погано ввечері після роботи, практично відразу після того, як зайшов додому. Оперативно спрацювала охорона, відразу викликавши до нього бригаду медиків. Медичні працівники, що прибули, після огляду заявили, що необхідна термінова госпіталізація та патрушева співробітники ФСТ на своєму транспорті, у супроводі медпрацівників, доставили до медчастини, яка обслуговує президента», — сказано у повідомленні.

Після надання допомоги у стабільному стані патрушева доставили додому. Результати його аналізів підтвердили, що отруйною речовиною була синтетична отрута.

Наголошується, що патрушева врятувала своєчасно надана медична допомога і, ймовірно, недостатньо висока концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру. Крім медиків та кількох співробітників ФСТ, яких попередили про наслідки розголошення цієї інформації, із ситуацією ознайомлені троє людей у керівництві фсб та призначена ними група з п'яти осіб, яка веде розслідування.

путіна повідомили останнім, коли життю патрушева вже нічого не загрожувало.

«Хто стоїть за замахом, які мотиви і як стало можливою взагалі організація фактично завершеного замаху, на представника влади такого високого рівня, ще треба розібратися. Але, щось підказує, це лише початок великого переділу в елітах», — пише «Генерал СЗР».

При цьому стверджується, що деталі події вказують на те, що це не було інсценуванням.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ активно подається інформація про те, що президент путін невиліковно хворий. Деякі експерти стверджують, що його йому лишилося вже небагато часу.

Переможець «Битви екстрасенсів» Арман Цибульський стверджує, що путін помре наприкінці війни. А війна в Україні, на його думку, триватиме доволі довго.

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