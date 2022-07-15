«Путін помре наприкінці війни»: переможець «Битви екстрасенсів» приголомшив прогнозом на найближчий час

Переможець шоу «Битва екстрасенсів» 20 сезону Арман Цибульський стверджує, що війна в Україні триватиме досить довго, і що президент країни-агресора путін помре в її кінці.

Про це він, зокрема, розповів в інтерв'ю ютуб-каналу «Конкурент T». «На фронті буде і погіршення і покращення. Але війна буде тривалою. То одна сторона, то інша перемагатиме в цій війні» , — сказав він і додав, що голоду в нашій країні не буде.

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Він також стверджує, що путін вмовить лукашенка розпочати війну — удар слід очікувати до осені. Проте, за словами Цибульського, втрутиться Польща та «це почне новий цикл протистояння».

«Повне повернення тимчасово окупованих територій не надасть гарантій безпеки. Якщо ми боротимемося в межах своєї країни, це ні до чого не призведе. Для того, щоб перемогти, потрібно йти до самої москви і сприяти зміні влади в росії. Але цього не можна зробити без підтримки інших країн», — зазначив він і додав: «Росія нікуди не подінеться. Ще кілька років я бачу… може, п'ять років, путін буде при владі. Але наприкінці війни він помре. Може, через самогубство… Але дуже таємно. А його спільники будуть засуджені. Таким бачу я кінець усієї цієї історії».

Раніше астрологиня Ганна Єфремова стверджувала, що значні зміни у війні відбудуться у вересні цього року.

А переможець «Битви екстрасенсів» Марк Гордєєв заявляв, що з 7 липня активізувалася вся лють та сила українців, яка здатна знищити ворога.

Фото Pixabay

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