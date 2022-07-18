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Україна

Різний контекст та масштаби боротьби: у Зеленського розповіли, як уникнути повторення сценарію «Корейської війни» в Україні

14:35 18 липня 2022
військові

Заморожений конфлікт між Україною та росією призведе до більш кривавої війни у недалекому майбутньому. Єдиний спосіб поставити крапку у цій війні — це завдати поразки кремлю та звільнити українські землі. Так вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, неможливо порівнювати масштаби Кореї та КНДР з масштабами України та росії.

«Різний контекст, різні масштаби. Будь-який „заморожений конфлікт“ означатиме повернення війни через кілька років — більш підготовленої та кривавої. Єдиний спосіб поставити крапку у війні та відновити безпеку в Європі — звільнення українських територій та поразка росії», — пише чиновник.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс припускає, що війна в Україні може завершитися перемир'ям та мілітаризованою зоною між двома сторонами, як колись у Кореї.

Як відомо, Корейська війна тривала три роки в період з 1950 по 1953 між Північною і Південною Кореєю. Конфлікт між країнами закінчився перемир'ям та створенням демілітаризованої зони. Офіційні мирні документи країни досі не підписали. Тому формально КНДР та Південна Корея досі перебувають у стані війни.

Днями Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю через те, що Пхеньян визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».

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