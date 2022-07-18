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Рахунки сформовані: в «Нафтогазі» розповіли, як новим клієнтам уникнути боргів за травень та червень

16:01 18 липня 2022
газ

В компанії «Нафтогаз», яка надає послуги на більшій частині території України, повідомили, що новим клієнтам рахунки за травень та червень потрібно оплачувати «Нафтогазу».

«З 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ від «Нафтогазу». Саме тому рахунки за спожитий газ у попередньому періоді (травень і червень) мають бути оплачені в ДК «Нафтогаз України», — йдеться у повідомленні.

Рахунок за спожитий газ у червні можна отримати:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у chatbot GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- на електронну пошту (e-mail);
- роздрукувати в терміналах самообслуговування EasyPay.
- «Укрпоштою» після 20-го числа поточного місяця, лише у тих регіонах, де відсутні активні бойові дії.

За спожитий газ можна заплатити:
- в особистому кабінеті на my.gas.ua;
- у chatbot GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- через сайти та мобільні додатки банків;
- за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay);
- через платіжні термінали самообслуговування;
- у будь-якому відділенні банку;
- через відділення «Укрпошти» чи «Нової пошти».

В компанії нагадали, що платіжки формуються щомісяця 10−12 числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає облгаз.

Якщо заплатити за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в GASUA до 15 числа, можна отримати 1% знижки.

Нагадаємо, компанія не планує збільшувати тариф на газ для нових клієнтів. Ціна залишиться 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості транспортування).

Фото Pixabay

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