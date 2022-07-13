В «Нафтогазі» роз'яснили, де новим клієнтам отримати рахунок для оплати та довідку про відсутність заборгованості
В «Нафтогазі України», який з травня поточного року став постачати газ українцям, постачальники яких не можуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, повідомили, що всі споживачі можуть користуватися якісним сервісом.
Зокрема, у відділеннях «Ощадбанку» можна отримати:
- довідку про відсутність заборгованості;
- рахунок для оплати.
У мережі відділень ПУМБ:
- акт звірки;
- довідку про відсутність заборгованості;
- договір про реструктуризацію боргу;
- повідомити про зміну власника.
Крім того, у 18 тисячах терміналів самообслуговування EasyPay можна:
- роздрукувати рахунок за спожитий газ;
- роздрукувати акт звіряння;
- отримати довідку про відсутність заборгованості.
Раніше в компанії роз'яснили новим клієнтам, чи потрібно оформлювати додаткові договори та назвали ціну за кубометр газу.
Фото Pixabay408
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