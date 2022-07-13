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Клуб споживачів

В «Нафтогазі» роз'яснили, де новим клієнтам отримати рахунок для оплати та довідку про відсутність заборгованості

14:51 13 липня 2022
газ

В «Нафтогазі України», який з травня поточного року став постачати газ українцям, постачальники яких не можуть виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, повідомили, що всі споживачі можуть користуватися якісним сервісом.

Зокрема, у відділеннях «Ощадбанку» можна отримати:
- довідку про відсутність заборгованості;
- рахунок для оплати.

У мережі відділень ПУМБ:
- акт звірки;
- довідку про відсутність заборгованості;
- договір про реструктуризацію боргу;
- повідомити про зміну власника.

Крім того, у 18 тисячах терміналів самообслуговування EasyPay можна:
- роздрукувати рахунок за спожитий газ;
- роздрукувати акт звіряння;
- отримати довідку про відсутність заборгованості.

Раніше в компанії роз'яснили новим клієнтам, чи потрібно оформлювати додаткові договори та назвали ціну за кубометр газу.

Фото Pixabay

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