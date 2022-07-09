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У «Нафтогазі» назвали ціну для нових клієнтів та розповіли, чи потрібно оформлювати додаткові договори

11:47 9 липня 2022
У «Нафтогазі» назвали ціну для нових клієнтів та розповіли, чи потрібно оформлювати додаткові договори

У «Нафтогазі України» повідомили важливу інформацію для нових клієнтів — мешканців Черкаської, Тернопільської областей, Києва, Лубен, Мелітополя та Умані. Укладати додаткові договори їм не потрібно, адже перехід відбувся автоматично, інформує газопостачальник у Facebook.

Ціна ресурса залишається незмінною — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без урахування вартості транспортування).

Дізнатися номер вашого особового рахунку в ГК «Нафтогаз України» можна кількома шляхами:

  • на сайті gas.ua у розділі «Дізнатись номер рахунку»;
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
  • телефоном за номерами контакт-центру.

Також є одразу кілька варіантів отримання рахунку за спожите паливо:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, у чатботі або в контакт-центрі);
  • у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;
  • Укрпоштою після 20-го числа поточного місяця (лише в регіонах, де відсутні активні бойові дії).

Нагадаємо, раніше у «Нафтогазі» порадили новим клієнтам не чекати на паперові платіжки і не вимагати повернення переплати у колишніх постачальників.

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