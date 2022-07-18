ЗСУ «змістять акцент»: експерт розповів, чим займуться українські HIMARS після знищення складів рашистів

Американські системи HIMARS, якими українські військові знищили значну кількість складів та військових баз російських окупантів, найближчим часом, швидше за все, будуть задіяні для нівелювання потенціалу російської системи протиповітряної оборони (ППО), елементи якої розміщені на тимчасово окупованих територіях.



Про це в етері проєкту FreeДом розповів військовий експерт Олександр Коваленко.



«На мій погляд, найближчим часом саме вже удари наших М270 та HIMARS вони будуть зосереджені не тільки на знищенні складів. Але ми також робитимемо акцент і на знищенні їхніх баз ППО для того, щоб послабити їхню ешелоновану ППО», — зазначив він.

Експерт упевнений, що постачання тактичних ракет з радіусом дії 300 кілометрів підвищать ефективність завдання ударів українськими військовими.



За даними розвідки, після розгромних ударів українських бійців, рашисти намагаються перевезти свої військові склади подалі від лінії вогню, але їм нема чим це зробити.



Міністерство оборони США вважає, що американські ракетно-артилерійські системи високої мобільності, що використовуються в Україні, мають значний вплив на операції на лінії фронту з росією.

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