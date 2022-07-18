Українцям значно спростили отримання Карти поляка: що для цього потрібно

Кабінет Міністрів Республіки Польща, який вирішив забезпечувати біженців з України муніципальним житлом, вніс зміни до процедури отримання Карти поляка, передбачивши до неї важливе уточнення. Про це йдеться у новому урядовому розпорядженні.

Справа в тому, що раніше українці, які відповідали всім вимогам, мали звертатися до польського консульства в Україні — навіть якщо вони фактично перебували на території сусідньої країни.

Тепер подати документи на отримання або продовження терміну дії Карти поляка можна на території самої Польщі.

Стандартний термін розгляду заявки скоротився до двох місяців із дня подання документів, оформлення буде безкоштовним.

Процедура отримання документа залишається без змін:

звернутися до будь-якого воєводства в Республіці Польща, щоб записатися на прийом;

подати заяву та необхідні документи (можна надати оригінал свідоцтва про народження або інший документ вашого предка з відміткою національності «поляк»).

Співбесіда проходитиме польською мовою — для перевірки рівня знання мови.

«Будьте готові, що вас будуть запитувати про історію Польщі та місцеві традиції», — зазначають у відомстві.

У разі успішного проходження всіх етапів потрібно буде підписати Декларацію про приналежність до польського народу.

Картка дійсна протягом 10 років від дня видачі. Щоб продовжити термін дії Картки, потрібно подати відповідну заяву не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії Картки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про польську ініціативу щодо підготовки фахівців для відновлення України після війни.

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