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Події

Знайдено труп з вогнепальним пораненням: у Дніпрі застрелився слідчий поліції

18:03 18 липня 2022
чоловік

У Дніпрі виявили труп слідчого поліції з вогнепальним пораненням. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

Тіло було знайдено на вул. Чеботарьова.

За попередньою інформацією, слідчий поліції застрелився з табельної зброї у власній квартирі.

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Що стало причиною такого вчинку, поки що невідомо. На місці події проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, в окупованій Новій Каховці 10 днів тому застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на російську сторону.

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