Реєстрація ТОВ «миттєво»: в Україні для фізосіб запускають нову «послугу без чиновників»

В Україні дуже популярний додаток «Дія», через який можна подати заявку для відшкодування зруйнованого майна через російську агресію, переселенцям отримати виплати від держави, не простоюючи черги в установах соцзахисту.



Міністерство цифрової трансформації презентувало ще один сервіс, який спрощує комунікацію малого бізнесу та держави — автоматизовану систему реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю для фізичних осіб — підприємців.



Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Автоматизація реєстрації ТОВ — наступний логічний крок після автоматичної реєстрації ФОП», — повідомив Федоров



За його словами, автоматичні послуги не лише зручні для людей, а й допомагають заощаджувати час державним реєстраторам.



«Ми порахували, що торік завдяки автоФОП держреєстратори заощадили 7,2 роки часу. Адже раніше на заповнення однієї заявки витрачали 21 хвилину», — написав віце-прем'єр.



Бета-тестування послуги доступне для громадян України віком від 18 років, які мають податковий номер та унікальний номер запису у реєстрі.



Нагадаємо, для пенсіонерів, які мешкають на окупованих територіях, Кабмін запустив процедуру віддаленої ідентифікації через «Дію».

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