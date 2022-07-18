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ЗСУ дають потужну відсіч ворогові під Донецьком, а також відкинули рашистів на Слов’янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, — Генштаб

19:25 18 липня 2022
ЗСУ дають потужну відсіч ворогові під Донецьком, а також відкинули рашистів на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках,&nbsp;— Генштаб

Сили оборони України продовжують відбивати атаки ворога на всій лінії фронту і покращувати точність влучань в місця розташування ворожих складів з боєприпасами. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, найбільш «гарячі» зіткнення з ворогом наразі тривають на Слов’янському напрямку, де українські воїни зазнали втрат, але відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки. Метою окупантів наразі є покращення тактичного положення підрозділів на напрямку Ізюм — Барвінкове, тож для її досягнення ворог не шкодує ні боєприпасів, ні особового складу.

На Донецькому напрямку ворог також продовжує спроби наступу, але вже в напрямках міст Бахмут та Сіверськ. Зокрема, було завдано авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Нині штурмові дії зосереджено на напрямках Білогорівка — Григорівка, Золотарівка — Верхньокам’янське, Золотарівка — Серебрянка та Лисичанський НПЗ — Верхньокам’янське. Поки що успіху армія рф не має.

На Бахмутському напрямку противник противник обстрілював наші позиції поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів, а в районах населених пунктів Берестове і Покровське було завдано авіаційних ударів. Проте ворожий штурм у напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС наші захисники вкотре відбили.

На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій, намагаючись покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке — Кам’янка. Проте спроби виявилися марними, окупанти зазнали втрат і відступили.

На фоні оперативних невдач особовий склад противника деморалізований, що до того ж посилюється постійним переносом термінів ротації.

«Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України», — констатують у Генеральному штабі.

Нагадаємо, впливовий російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Україна поверне Херсон вже у серпні, і це стане для росіян своєрідною «шоковою терапією».

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