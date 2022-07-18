«Серце на шматки»: на війні загинув відомий телеведучий Карім Гуламов

На війні загинув ведучий військового хіт-параду на каналі М2 Карім Гуламов, який у лавах ЗСУ захищав Україну від російських окупантів. Про смерть героя повідомляють у соцмережах його друзі та колеги, висловлюють свої співчуття близьким і не можуть повірити у загибель молодого талановитого захисника. 26 липня Гуламову виповнилося б 35 років.

«Клята війна забирає найкращих. Світла пам'ять Герою. Спочивай зі світом, Друже», — пишуть на сторінці у Facebook.

Співачка Оля Цибульська на сторінці в Instagram подякувала другу та колезі за допомогу в порятунку її батьків з Ірпеня.

«Мій золотий друг. Моє серце на шматки. Я не хочу вірити, що більше не почую і не обійму. Дякую за твій подвиг, за те, що закрив нас собою. Дякую за допомогу в порятунку батьків з Ірпеня, за твої прохання „посміхайся квітка, бо даєш мені сили…“. Я чекаю на тебе з борщем досі. Я обіцяла приготувати всіх твоїх хлопців і обійматися, коли повернешся. Я обіцяю пам'ятати тебе все життя і молитися за тебе. І борщ обіцяю. Ми зустрінемося, як і домовлялися. Я навіть на небі знайду тобі буряки. Спи, друже. Україна переможе! Бо за неї стоять такі неймовірні люди, як ти. Героям слава. Люблю і не хочу вірити», — пише Оля Цибульська.

Співак Микита Ломакін називає Гуламова супергероєм.

«Тільки вчора ввечері спілкувалися та жартували ти найкращий бро! Ти загинув героєм! Я обожнюю тебе всім серцем! Світла пам'ять… Нехай твоє нове життя буде таким же безшабашним, бо ти завжди був щасливим, життєрадісним, смішним, неймовірно добрим і щирим… і всі, хто був біля тебе, знає як ти любив кожну хвилину свого життя, і всіх людей навколо!», – зазначив Микита Ломакін.

Карім Гуламов родом із Обухова. Останні роки він жив у Ірпені.

Нагадаємо, багато відомих акторів, режисерів, музикантів з початку російського вторгнення зі зброєю в руках захищають рідну землю від окупантів.

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Фото Facebook

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