Не Слов'янськ: в Інституті вивчення війни назвали міста, на захопленні яких зосереджені окупанти

На Слов’янському напрямку противник, як і раніше, намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, після авіаційного удару неподалік Гусарівки окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт, але під щільним вогнем українських воїнів були змушені відійти.

На Харківському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів, а ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася — окупанти зазнали втрат та відійшли.

На Краматорському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили.

«У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців несловянських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України», — йдеться у повідомленні.

Втрати ворога на 19 липня 2022 наступні:

А в оперативному командуванні «Південь» розповіли про влучні удари авіації — пара українських штурмовиків відпрацювала по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки. Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» наші літаки, але успіху не мав.

«Загалом ракетним вогнем і артилерією „відмінусовано“ 65 рашистів, комплексну апаратну зв’язку „Редут-2УС“, 11одиниць броньованої та автомобільної техніки. На світанку наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли влучні удари по скупченню ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава. Об’єкти знищено. Втрати уточнюються», — додали в командуванні.

Відео наслідків удару по ворогу у мережу виклав журналіст Андрій Цаплієнко.

А блогер «Фашик Донецький» повідомив, що под удари ЗСУ у Бериславі попали буряти: «За словами жителів окупованих територій, це був справжній бурятоцид».

Тим часом в Інституті вивчення війни називають приорітетні для росіян напрямки, на яких вони зосередять основні зусилля. Аналітики відзначають, що це буде Сіверськ та Бахмут Донецької області, а не Слов'янськ. Вони звернули увагу на нещодавню зустріч російського міністра оборони с командувачем угрупуванням військ «Схід» генерал-лейтенантом рустамом мурадовим, якому сергій шойгу у першу чергу доручив знищувати артилерійські системи та ракети великої дальності ЗСУ. При цьому наказу віддавати пріоритет захопленню території не було. В ISW припускають, що Ізюмсько-Слов'янський район росіяни вважають менш пріоритетним, ніж захоплення інших територій Донбасу.

Раніше публіцист Андрій Піонтковський заявляв, що амбітними цілями на найбличий час для росії є захоплення Слов'янсьак, а українців — звільнення окупованого Херсону, битва за який «стане вирішальною в російсько-українській війні»

Фото Генштаба ЗСУ

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