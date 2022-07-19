«Осиротіли троє дітей»: кількість жертв ракетного обстрілу Вінниці зросла до 25

У ніч проти 19 липня у військовому шпиталі померла 45-річна лікарка-невролог Наталя Фальштинська, яка працювала у клініці «Нейромед» і стала жертвою ракетного удару, який рашисти завдали 14 липня по Вінниці.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов: «Коли прилетіла ракета, вона приймала пацієнтів. Без мами залишились троє дітей».

Відомо, що стан лікарки був вкрай важкий, але попри це рідні та близькі сподівались, що станеться диво та збирали кошти на її лікування.

«Наташа лікувала всіх, хто потребував. І того рокового дня вийшла на роботу, аби це робити. Потім… Ви бачили, як виносять обвуглені рештки того, що ще годину назад були чудовими ногами молодої жінки? — напередодні писав родич лікарки Руслан Фальштинський. — Ви бачили, як зрізають волосся у „кудряшки Сью“, як я її називав, аби видалити осколок з „денацифікуючої“ ракети. Брата, який пішов у ЗСУ, аби захистити її, трьох дітей Наталки, які просто заніміли зараз, як вороненята без мами? Я — бачив. Я знаю — ми з Наукою станцюємо разом. І вже не як лікар — шукаю та швидко знайду, хто „вилікує“ капітана корабля і його начальника. Коштів вистачить. Моліться за Наташу, хто вміє».

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