Використана чайна заварка на вашому городі: плюси та мінуси для ґрунту

Для того, щоб на клумбі отримати розкішні зарості квітів, а на городі багатий урожай, потрібно знати кислотність та вологопроникність ґрунту. І звичайно ж, проводити підживлення рослин.

Автори сайту «Дачник» пропонують як підживлення використовувати чай. Він підвищує вологопроникність ґрунту, глинистий ґрунт робить більш м'яким.

Чайна заварка також використовується для швидкого перепрівання гною у компості. Якщо її використовувати як мульчу, то ґрунт не пересихає і перешкоджає проростанню бур'янів.



Але варто звернути увагу, що чай може підвищувати кислотність ґрунту, що на шкоду деяким культурам.



Якщо чай запліснявіє, це може викликати гниття кореневої системи, а цвілеві грибки можуть утворити колонію менш ніж за дванадцять годин.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як використовувати як добрива для рослин каву.



Фото Pixabay

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