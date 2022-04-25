Кавова гуща – відмінне добриво для рослин, корисний помічник у домі та новий засіб для жіночої краси

Кава — улюблений напій багатьох українців. Однак мало хто здогадується, що її можна використовувати вдома як добрива для кімнатних рослин, для очищення не тільки різних промов, але й свого тіла.

Коли на дні чашки залишається тільки кавова гуща — не поспішайте викидати її на смітник. Вона відрізняється відмінними абразивними властивостями, рекомендує ТСН .

Видання наводить ТОП-9 порад, що можна очистити за допомогою кавової гущі.

1. Очищення посуду. Завдяки своїй грубій текстурі кавова гуща може чудово впоратися з очищенням навіть застарілого бруду на сковорідках або каструлях. Для цього необхідна кавова гуща та сода (або мило) та тепла вода. Змішайте всі інгредієнти та нанесіть на губку. Натирайте посуд, доки його поверхня не почне блищати. Оскільки кава має властивість знежирювати предмети, подальше миття обробленого таким чином посуду значно полегшується.

2. Очищення холодильника від неприємних запахів. Неприємні запахи можуть з'явитися в холодильнику з різних причин — від псування продуктів до неправильного догляду за технікою. Якщо вони виникли раптово і у вас немає часу бігти в магазин за спеціальним засобом, можна використовувати каву. Просто насипте одну чайну ложку в маленьку миску та поставте в холодильну камеру. Через деякий час неприємні запахи перестануть вас турбувати.

3. Кавова гуща як добриво для кімнатних рослин. Особливо вона підходить для троянд, папоротей, фікусів, пальм, азалій, аспарагусу та фіалок. Поливати горщики можна лише після того, як підсохне перший шар ґрунту. Також краще застосовувати відходи від натуральної, а не розчинної кави. Якщо ви любите пити цей напій з молоком, то така суміш не підходить як добриво, оскільки молочні продукти можуть спричинити розвиток хвороботворних елементів.

4. Кавова гуща як засіб для миття духовки та гриля. Гуща чудово справляється з жиром і застарілим брудом. Щоб грати від духовки знову виглядали як нові, необхідно замочити їх у теплій воді з кавовою гущею на 45 хвилин. Після цього навіть найстаріші плями швидко відійдуть.

5. Кавова гуща для волосся — очищення шкіри голови. Зваріть улюблену каву і остудіть до кімнатної температури. Цією рідиною добре обполіскувати волосся, щоб очистити його від зайвого жиру. Варто звернути увагу, що кавова гуща не підходить блондинкам, а також дівчатам із пофарбованим у світлий колір волоссям.

6. Очищення зливу від бруду та залишків їжі. Часто буває, що раковина на кухні забивається залишками їжі та іншим сміттям. Щоб очистити злив, не варто купувати спеціальні хімічні засоби. Спробуйте спочатку звичайну кавову гущу, яку потрібно змішати з рідким милом та окропом.

7. Кавова гуща для тіла — очищення та скраб. З випитої кави можна зробити чудовий і натуральний скраб для тіла з гущі. Морську сіль (2 склянки) та кокосове масло (½ склянки) змішайте з ½ склянки кавової гущі. Такий засіб відмінно очищає шкіру від омертвілих частинок та бруду. Добре підходить кавова гуща проти целюліту. Використовуючи скраб кілька разів на тиждень, ви позбавитеся «апельсинової кірки».

8. Очищення твердих поверхонь на кухні. Для цього просто змішайте дві чайні ложки розчинної кави або вже використаної кави з рідким милом (мильною водою). Такий засіб відмінно очищає дерев'яні поверхні та плитку.

9. Кавова гуща для видалення неприємного запаху з рук. Під час приготування їжі часто потрібно почистити та порізати часник або цибулю. Як відомо, після них на шкірі рук залишається неприємний запах, який довго не вивітрюється. Щоб позбавитися його, змішайте кавову гущу і теплу воду. Отриманий скраб чудово видалить усі запахи.

Чим ще корисна кавова гуща

Її можна використовувати як добрива. Мало кому відомо, але кавова гуща для рослин, що люблять підкислений ґрунт, може стати відмінним підсилювачем росту. Коли випили чашку кави, обов'язково додайте залишки у горщики, а навесні — на грядки. Особливо її люблять редис і морква, тому перед посадкою в землю змішайте їх насіння з гущею. Це покращить структуру ґрунту та допоможе боротися зі шкідниками.

Якщо осад, що залишився після варіння кави, використовувати як добрива постійно, то повністю відпадає потреба в застосуванні хімії. Щоб отримати максимальну користь від кавової гущі для рослин, необхідно звернути увагу на такі моменти:

спочатку осад від напою потрібно висушити в духовці або просто на папері — інакше на корінцях почне з'являтися пліснява і грибок;

з кавової гущі можна приготувати компост, додавши до одного літра осаду відро сухої трави або опалого листя, склянку будь-якого органічного добрива та три склянки золи.

Підходить кавова гуща і для обличчя. Якщо нанести її на ватний диск і прикласти до закритих століть, можна значно зменшити набряки, а також позбутися темних кіл під очима. Кофеїн стане чудовим тонізуючим засобом для шкіри обличчя.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як ефективно підгодувати рослини за допомогою аптечних недорогих препаратів.

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