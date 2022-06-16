Як визначити кислотність ґрунту в саду та на городі та чому це так важливо

Чи звертали ви увагу на цікаве різноманіття кольорів у гортензії на одному кущі? Секрет у кислотності ґрунту навколо неї. Вона може впливати як добре, так і погано на рослини. Городниця Раїса Поймало розповіла як визначити рівень кислотності і чому це важливо.

«Якщо кислотність, тобто pH=7 (ґрунт нейтральний), pH>7 (кислий), pH<7(лужний). Одні рослини полюбляють кислий ґрунт, інші — ні. Цей показник впливає на засвоєння поживних речовин. В основному рослини полюбляють нейтральний pH, бо на занадто кислому ґрунті вони починають хворіти, а то й зовсім гинуть. Це відбувається через те, що у такій землі більша частина корисних для рослин бактерій стає не засвоюваними. До того ж бактерії, які допомагають їм поглинати корисні елементи, погано розвиваються. Але, наприклад, щавель, ялівець, журавлина, лохина чудово себе почувають саме у кислому ґрунті. Тому, щоб рослинам добре жилося, треба дізнатись pH на вашій ділянці.

Є кілька методів, але найбільш дієвий та точний — лакмусові тест-смужки. Купити їх можна у магазинах для садівників. На коробці завжди є інструкція застосування та кольорова шкала з поясненнями. Порівняйте з нею пофарбовану смужку, і ви дізнаєтесь точний рівень кислотності. Можна купити ще pH-метри. У застосуванні вони прості. Для цього слід очистити ділянку землі від каміння, листя, сміття. Якщо земля пересушена, змочити її водою та зачекати 30 хвилин. Всадіть стрижень приладу у ґрунт мінімум на 15 см і прилад покаже результат".

Для отримання максимально точних даних, за словами садівниці, слід повторити процедуру декілька разів. А заміри робіть на декількох ділянках землі — тоді результат буде об’єктивним.

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