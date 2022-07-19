Одну з категорій українських біженців звільнили від сплати податків у Польщі: кого це стосується

В Польщі, де українці, які рятуються від війни, мають змогу отримати муніципальне житло, для деяких біженців не змінюватимуть податкове резидентство.

Як повідомляють в Офісі ефективного регулювання, з таким проханням BRDO та IT-асоціація України зверталися до українського уряду та міністерств фінансів Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Зазначається, що в офіційному листі польського Мінфіну йдеться, що українці можуть зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в країні перебування. Звісно, якщо мова не йде про доходи з джерел у Польщі.

«Як основне правило, ми не виключаємо можливість збереження центру життєвих інтересів українців в України протягом війни», — ідеться в заяві Департаменту подоходного податку Міністерства фінансів Польщі.

В BRDO підкреслюють, що таким роз’ясненням польска сторона не намагається тлумачити на свою користь питання визначення «центру життєвих інтересів» українців, навіть якщо вони будуть знаходиться у Польщі більше 183 днів.

Зазначається, що саме перебування в Європі строком більше 183 днів може створити юридичну невизначеність в статусі податкової резидентності українських біженців та може призвести до необхідності сплати податків в країні тимчасового перебування.

Нагадаємо, що раніше Краківський політехнічний університет заявив про безкоштовне навчання біженців з України за двома напрямками — будівництво та транспорт. У першому семестрі навчання повністю відбуватиметься українською мовою, у другому — українською та польською, а з третього семестру більшість занять буде лише польською мовою.

Фото Pixabay

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