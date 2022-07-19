У ЄС продовжили безкоштовний роумінг для українців

Українці, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном та виїхали до країн Євросоюзу, зможуть й надалі телефонувати рідним та близьким в Україну за тарифами своїх операторів.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти незважаючи на те, що попередні домовленості були досягнуті лише на три місяці.

«Вже з липня українцям довелося би переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців. Наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Kyivstar, Vodafone Ukraine та lifecell», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Польща дозволила українцям, які знаходяться в країні й більше 183 днів, не змінювати резидентство на польське, якщо їхнє джерело доходів знаходиться не в РП.

Фото Pixabay

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