У ворога великі втрати на Донецькому напрямку та невеликі успіхи на Бахмутському, — Генштаб

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту. Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС, як і раніше, успіху не мали.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та розповіли про стан справ на фронті на вечір вівторка, 19 липня.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута. Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар'ївки. Ворог безладно відступив.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова. Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.

На Слов’янському напрямку ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли.

«Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Тривають підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються потрапити на територію рф», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 липня росіяни завдали удари ракетами «Калібр» по передмістю Одеси, де були зруйновані приватні будинки та пошкоджені школа і будинок культури. Постраждали шестеро людей, серед яких і дитина.

Фото Генштаба ЗСУ

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