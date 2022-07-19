Безруков, Машков, Собянін: Євросоюз розширює санкційни списки росіян

У вівторок, 19 липня, стало відомо, що Євросоюз готується найближчим часом розширити списки санкцій російських громадян, компаній і організацій. Як уже повідомляли «ФАКТИ», 15 липня Єврокомісія схвалила пропозиції щодо нового пакету санкцій проти росії. Західні ЗМІ назвали його «шостим із половиною пакетом», критикуючи Брюссель за недостатній масштаб обмежень та заборон, що пропонуються.

І ось тепер агентство Reuters та видання EUobserver публікують дані про тих, хто має опинитися під санкціями. До розпорядження журналістів потрапив проєкт документа. У ньому зазначається, що до «чорних» списків буде включено 48 фізичних та 9 юридичних осіб.

Пропонується запровадити санкції проти мера Москви Сергія Собяніна, акторів Сергія Безрукова та Володимира Машкова, голови компанії «Ростех» Сергія Чемезова, президента байкерського клубу «Нічні вовки» Олександра Залдостанова.

У списках значиться і сам клуб, а також військово-патріотичний рух «Юнармія», фонд підтримки та популяризації російської мови за кордоном «Русский мир», судноплавні та збройові компанії. Окремо вказано Сбербанк.

У ЄС мають намір прийняти сьомий пакет санкцій проти росії до початку літніх канікул та відпусток. За даними Reuters, це може статися вже 20 липня. Після ухвалення нового пакету санкції, які Брюссель ввів проти росії після початку повномасштабної війни в Україні, поширюватимуться на 1229 фізичних та 110 юридичних осіб.

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