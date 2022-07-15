Євросоюз готується до введення нових санкцій проти росії: що пропонує Єврокомісія

У п'ятницю, 15 липня, Єврокомісія схвалила пропозиції до нового пакету санкцій проти росії. Нові обмеження виявилися не такими масштабними, як шостий пакет. Тому західні ЗМІ відразу назвали ций список «шостим з половиною пакетом».

Єврокомісія пропонує запровадити заборону на імпорт золота з росії та розширення списку санкцій фізосіб та компаній.

При цьому Єврокомісія наголосила, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані проти торгівлі сільськогосподарською продукцією між росією та третіми країнами. Як повідомляє Reuters, у новому пакеті буде уточнено обмеження на такий експорт, щоб уникнути неправильного тлумачення обмежень трейдерами. Єврокомісія уточнює, що перевозити продовольство з російських портів не заборонено.

Водночас ЄС має намір посилити чинну заборону на захід російських суден у порти Євросоюзу, щоб вони не змогли в обхід санкцій розвантажуватися у доках, які формально не потрапили під обмеження.

Нові заходи покликані «підтримати та підвищити ефективність введених шести пакетів санкцій ЄС проти росії», заявили в Брюсселі. Зокрема, буде посилено контроль за високотехнологічним та експортом подвійного призначення до росії. Це стосується товарів хімічної промисловості та техніки.

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір обговорити пропозицію Єврокомісії 18 липня.

«Сьогоднішній пакет демонструє наш скоординований підхід із міжнародними партнерами, зокрема з G7. На додаток до цих заходів я також представлю Раді ЄС пропозиції щодо включення до списків більшої кількості фізичних та юридичних осіб з подальшим заморожуванням активів та обмеженням на подорожі», — сказав Верховний представник ЕС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про зміни у санкціях, які затвердило Міністерство фінансів США.

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