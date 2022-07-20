Українці Магучих не вистачило одного стрибка до «золота» чемпіонату світу

Слідом за «бронзою», завойованою Андрієм Проценком, скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить в американському Юджині.

20-річна Ярослава Магучих виходила в сектор для стрибків у висоту в ранзі головної фаворитки та володарки найкращого результату сезону (2,03 м). Спочатку все складалося для дніпрянки вдало, але потім дві висоти, 2,0 м та 2,02 м, спортсменка взяла з другої спроби, а планка на 2,04 м і взагалі не підкорилася нашій співвітчизниці.

У підсумку Ярослава не змогла «дострибнути» до вищого ступеня п'єдесталу — «золото» дісталося австралійці Елеанор Паттерсон, яка, на відміну від українки, взяла висоту 2,02 м із першої спроби. Ще одна наша співвітчизниця Ірина Геращенко показала свій найкращий результат (2,0 м), але цього вистачило лише для четвертого місця.

Таким чином Магучих повторила свій результат трирічної давнини, коли на світовій першості в Досі (Катар) також стала срібною призеркою — тоді українка поступилася росіянці Марії Ласіцкені.

До речі, 20-річна дніпрянка зізналася, що раніше була шанувальницею Ласіцкене, але з початком війни вона більше не має кумира. «У нас більше немає відносин. До 24 лютого всі спортсмени спілкувалися, ми розмовляли з російськими атлетами, але після цього все змінилося. Ніхто з них нічого не написав. Вони мовчали. Вони кажуть, що це не їхня проблема. Вони не розуміють, що це вторгнення росії до моєї країни, України… А потім вони кажуть: „Ми нічого не можемо зробити“. Чому вони так гадають? Вони можуть зробити будь що. Ласіцкене написала листа Баху. І це все, що вона зробила. Дуже погано. У мене більше немає кумира», — поділилася своїми емоціями Магучих із норвезьким виданням NRK.

Додамо, що Україна з двома нагородами в активі ділить у медальному заліку 19 місце з Норвегією. Лідирує ж команда США, яка «назбирала» вже 18 нагород (6 золотих, 5 срібних та 7 бронзових). Світова першість триватиме до 24 липня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих перевершила рекорд росіянки та виграла турнір у Брно.

Фото Facebook Федерації легкої атлетики України

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