Чарівна Магучих побила рекорд росіянки та виграла змагання у Брно: відео «золотого» стрибка

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту, чарівна українка Ярослава Магучих продовжує колекціонувати нагороди літнього сезону, вигравши четверті змагання поспіль. Після тріумфу на етапах «Діамантової ліги» в Юджині (США), Рабаті (Марокко) та Парижі (Франція) 20-річна атлетка з Дніпра обійшла всіх своїх суперниць на змаганнях Brněnská laťka-2022 у чеському Брно (крім Ярослави, в сектор виходили ще чотири українки — Ірина Геращенко, Катерина Табашник, Юлія Чумаченко та Марина Ковтунова, а також Сафіна Садуллаєва з Узбекистану та Вікторія М'ясо з Польщі).

Стрибнувши з першої спроби на 203 см, Магучих не лише побила на один сантиметр рекорд турніру в Брно, який з 2008 року належав росіянці Олені Слєсаренко, але й оновила найкращий результат сезону у світі (попереднє досягнення — 201 см — також встановила Ярослава). Українка вже у статусі чемпіонки намагалася підкорити планку на висоті 205 см, але знову невдало. Як би там не було, окрім Ярослави, 2022-го за два метри поки що не стрибає ніхто у світі!

Другою в Чехії стала наша Геращенко (197 см), а третьою — Садуллаєва з Узбекистану (191 см), яка випередила українку Табашник лише за кількістю вдалих спроб.

Зазначимо, що найкращі результати у кар'єрі Магучих — 204 см (на відкритому повітрі) та 206 см (у приміщенні), а світовий рекорд Стефки Костадінової з Болгарії — 209 см — було встановлено у 1987 році у Римі та тримається вже 35 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо.

Фото Instagram

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter