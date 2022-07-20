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Не поспішайте прощатися: новий фільм із Русланою Писанкою вийде на екрани

10:02 20 липня 2022
Руслана Писанка

Відома актриса театру та кіно, телеведуча Руслана Писанка, яка раптово пішла з життя 19 липня, зіграла головну роль у фільмі Наталки Ворожбит «Демони». Картина ще не закінчена. Її тизер показали 2020 року. Як розповіла Ворожбит, Руслана втілила образ Ніни — пострадянської України. Заради цієї ролі актриса відрізала своє красиве довге волосся, а на публіці з'являлася в перуках.

За словами Ворожбит, ще не дозняли деякі сцени. Вона пообіцяла, що картина неодмінно вийде на екрани.

«Вона хотіла зніматись в українському кіно. Але її не знімали, будемо чесними. Я також боялася брати телезірку. Був довгий пошук, сотня акторок. Коли вона зайшла на перші спроби — це зайшла всесвіт і повністю заповнила простір. Я хочу, щоб у пам'яті вона залишилася не лише як телеведуча, секс-символ тощо, а й як зірка українського кіно. Не прощайтеся з нею, чекайте на нову зустріч!», — написала Наталія Ворожбит у Фейсбуці.

Нагадаємо, раптова смерть Руслани Писанки стала шоком для її колег. Вони поділилися теплими спогадами про актрису та висловили співчуття рідним.

Здоров'я Писанки підкосило особисте горе. Вона тяжко переживала через смерть брата, а в березні не стало її мами. Руслана в цей час була у клініці в Німеччині.

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