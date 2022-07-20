путін усвідомив глибину проблем та істерить: блогер про візит кремлівського диктатора до Ірану

путін поїхав на переговори в Іран без явної переваги, тому попри бахвальство нічого нового не досяг і не отримав, вважає директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

«Візит Путіна в Іран це:

1. Приниження. Вперше за останні роки Путін їхав на переговори без явної переваги. Він їхав прохачем", — пише у Facebook Денисенко.

«2. Нічого нового він не добився і не отримав. Судячи з усього, його єдиний козир — вплив у Сирії, йому довелося розміняти на міфічні обіцянки допомогти з технологічним ембарго (ну нема в нього електроніки). Поки це лише обіцянки

3. Його головна гра — нафта і газ, якими він шантажуватиме Європу. Поки Європа тримається. Друга головна гра Путіна — криза біженців через продовольчі проблеми поки знаходиться в стадії переговорів (можливо імітації переговорів). Путін навряд чи робитиме жест доброї волі з вивезенням українського зерна, якщо не отримає за це щось взамін. Поки ми не розуміємо, що він може отримати взамін.

4. Іран — це не лише приниження. Це ще й істерика. Те, що синхронно Путін, слуцький та Ушаков заговорили про переговори означає лише одне — Путін усвідомив глибину проблеми та істерить. Йому потрібно прискорювати процеси по закінченню війни.

І останнє. Повторю те, що я писав і говорив багато раз — ніякої ядерної зброї для закінчення війни він не буде приміряти. По-перше, він трус, а, по-друге, це остаточно забере його в ізоляцію.

Більше західної зброї і все в нас буде добре".

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