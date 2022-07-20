«Органіку і фосфорні добрива вносять восени»: як виростити рекордні врожаї селери

На запитання, що б такого з’їсти, щоб схуднути, є цілком конкретна відповідь — селеру! За словами городника Віталія Поймала, для отримання хороших врожаїв знадобиться дуже родючий ґрунт.

«Селера не виносить кислого і погано дренованого ґрунту. Для неї кращі глибокі, багаті гумусом суглинки. Бажано висаджувати селеру в грядки, рясно удобрені під попередників (перець, помідори, огірки). Бідну землю можна поліпшити внесенням перегною або компосту.

Під посадку листової селери можна вносити свіжий гній. Щоб виростити корінці, гній повинен ґрунтовно перепріти. Внесення фосфору прискорить термін дозрівання і підвищить якість рослин. Завдяки калійним добривам рослина інтенсивніше накопичує цукри й крохмаль, підвищує морозостійкість. Невелике озиме вапнування заповнить потребу в кальції та магнії.

Норми внесення добрив на 1 кв. м: компост (перегній) — 6 — 8 кг, добрива: азотні — 3 — 5 г, фосфорні — 10 г, калійні — 5 г. Органіку і фосфорні добрива вносять восени у повному обсязі, від інших береться половина. Решту використовують в підгодівлі. Ділянка для посадки повинна бути відкрита, сонячна, не затінена".

Розсаду починають сіяти в кінці лютого — у березні. На проростання насіння може знадобитися до 1 місяця, але процес можна прискорити.

«Є кілька секретів. Насіння промивають у гарячій воді 10 — 15 хвилин, після чого злегка підсушують. Насіння готове до посіву. Або його замочують на добу в теплій воді. Третій спосіб: насіння, загорнуте у вологу тканину, витримують тиждень при кімнатній температурі, постійно зволожуючи, потім поміщають в холодильник подалі від морозилки на 2 тижні, після чого висаджують.

З трьох способів останній найефективніший. В середині травня розсаду селери можна пересаджувати на грядку. Рослини розташовують на відстані 15 — 30 см одна від одної.

Догляд за селерою полягає в своєчасному поливанні, прополюванні й розпушуванні ґрунту.

Фосфорно-калійні добрива вносять двічі за сезон: через два тижні після пересадки селери на грядку і ще через три тижні".

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як правильно підживлювати зелень, аби вона радувала до самих морозів.



34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter