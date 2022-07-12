Якщо петрушку підживити такою сумішшю, урожай можна збирати до морозів

В які тільки страви не додають петрушку. ЇЇ листя та корені, мабуть, чемпіони з участі в приготуванні будь-чого. Й тому майже всі господарі вирощують в себе на городі петрушку. В ній міститься багато вітамінів, а в коренях — залізо, фосфор, кальцій, магній, цинк і калій. Як правильно підживлювати зелень, аби вона радувала до самих морозів, розповіла городниця Олена Черкевич.

«Раджу у квітні готувати грядку для висаджування петрушки. Ґрунт ретельно перекопати, на один метр квадратний висипати піввідра перегною. Це змішаний гній із перегнилими рослинами. Запах, звісно, не дуже, зате користь велика. Коли ґрунт важкий, то в нього додають ще й пісок і деревну тирсу. А далі — добрива. Готуємо таку суміш: 1 столова ложка сульфату калію, 1 столова ложка подвійного суперфосфату, 1 столова ложка сечовини та півлітрова банка попелу на 1 метр квадратний. Згодом треба землю перекопати, аби добрива ретельно наче розчинилися, все акуратно розрівняти граблями і можна садити петрушку».

На один метр квадратний можна сіяти не більше як один грам петрушкового насіння.

«Аби в петрушки було гарне соковите листя, її можна ще й 1 — 2 рази підживити азотними добривами. Я беру 20 грамів добрив на метр квадратний. 3 — 5 разів підливаю, просапую міжряддя. І за три — чотири тижні, коли ви все зробите, як слід, вже можна смакувати свіжою пахучою зеленню аж до морозів».

Раніше «ФАКТИ» писали про вирощування такої екзотики, як трюфелі.



125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter