Бред Пітт у спідниці: знаменитий актор здивував на прем'єрі фільму у Берліні

Знаменитий голлівудський актор Бред Пітт ось уже кілька днів колесить Європою, рекламуючи новий фільм, в якому він виконав головну роль. В оригіналі комедійний бойовик називається Bullet Train. В українському перекладі назва звучить як «Швидкісний поїзд». В інтернеті картина вже відома під назвою «Швидше за кулю».

У вівторок, 19 липня, прем'єра бойовика відбулася у Берліні. 58-річний Пітт здивував шанувальників незвичайним вбранням. Він з'явився на червоному хіднику у коричневій спідниці! Вона була нижньою частиною костюма, до якого входив також жакет із накладними кишенями.

Це незвичайне вбрання Бред одягнув у поєднанні з м'ятою літньою сорочкою навипуск та чорними черевиками.

Довжина спідниці була по коліна. Це дозволило шанувальникам розглянути ікри актора із татуюваннями.

Багатьом одяг Пітта не сподобався. У соцмережах та ЗМІ його відразу почали порівнювати з елегантним костюмом, в якому Бред представляв Bullet Train у Парижі на два дні раніше.

Зняв картину американський режисер Девід Літч. Він відомий по двох частинах фантастичного бойовика «Дедпул» та фільму «Ніхто», який вже став культовим.

Партнерами Пітта стали британський актор Аарон Тейлор-Джонсон та американець Браян Тайрі Генрі. Зйомки картини коштували 86 мільйонів доларів.

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