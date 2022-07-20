Російські фашисти завдали ракетного удару по Харкову: загинули троє людей (відео)

Вранці в середу, 20 липня, путінські нелюди знову завдали удару по одному з районів Харкова, внаслідок якого мешканці міста отримали поранення і травми.

«На жаль, внаслідок ранкових обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинуло 3 особи, з них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення», — написав голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram.

У свою чергу він також звернувся до мешканців Харкова, закликавши їх без потреби не виходити на вулиці міста та максимально намагатися перебувати у укриттях та безпечних місцях.

Дані обласного центру екстреної медичної допомоги оновлюються, додав глава ОВА.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що путін, ймовірно, наказав захопити Харків та неокуповану частину Харківської області.

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