35.95 / 36.91 36.30 / 37.43
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Російські фашисти завдали ракетного удару по Харкову: загинули троє людей (відео)

11:42 20 липня 2022
Російські фашисти завдали ракетного удару по Харкову: загинули троє людей (відео)

Вранці в середу, 20 липня, путінські нелюди знову завдали удару по одному з районів Харкова, внаслідок якого мешканці міста отримали поранення і травми.

«На жаль, внаслідок ранкових обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинуло 3 особи, з них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення», — написав голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram.

У свою чергу він також звернувся до мешканців Харкова, закликавши їх без потреби не виходити на вулиці міста та максимально намагатися перебувати у укриттях та безпечних місцях.

Дані обласного центру екстреної медичної допомоги оновлюються, додав глава ОВА.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що путін, ймовірно, наказав захопити Харків та неокуповану частину Харківської області.

995

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

бур&#39;яни

Трохи оцту та гасу — й забудете про бур’яни на городі

Град

Настав час вибивати росіян: експерт назвав регіон, який незабаром стане ареною найжорсткіших боїв

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.