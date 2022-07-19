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Краматорськ та Слов'янськ під вогнем: є вбиті та поранені, під завалами шукають людей (фото, відео)

16:08 19 липня 2022
пожежа

Сьогодні вдень російські військові обстріляли Краматорськ та Слов'янськ. У Краматорську під ударами авіаційних ракет опинився центр міста. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На даний момент відомо про одного загиблого цивільного. У житлових поверхах, що опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі.

За інформацією ДСНС, внаслідок обстрілу постраждали 10 осіб, з яких 5 осіб госпіталізовано до лікарні.

У Слов'янську пошкоджено приватні будинки.

 

Під завалами лишаються люди. Є поранені, повідомив міський голова міста Вадим Лях.

Нагадаємо, сьогодні вночі з акваторії Чорного моря російські загарбники випустили сім ракет по Одещині. Пошкодження отримали кілька приватних будівель, автомобілі, школа та будинок культури. Постраждали шестеро людей, у тому числі й дитина.

Як повідомляли «ФАКТИ», на сьогоднішній день ЗСУ знищили вже 38550 російських окупантів та тисячі одиниць російської техніки.

Фото, соцмережі, https://t.me/dsns_telegram/

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