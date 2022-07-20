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Події

Вибила двері, рятуючи дитину: під Харковом колишній зек спіймав на вулиці хлопчика та намагався його зґвалтувати

17:35 20 липня 2022
Затриманий

На Харківщині 50-річний чоловік з кількома судимостями, у тому числі за зґвалтування, схопив на вулиці 11-річного хлопчика, який їхав на велосипеді повз його будинок, силоміць затягнув дитину до себе додому і намагався зґвалтувати. Про інцидент розповіли в обласній прокуратурі, де розпочали досудове розслідування за фактом закінченого замаху на зґвалтування особи, яка не досягла 14 років (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Проте найгіршого сценарію вдалося уникнути — дитину врятувала родичка потерпілого. Сусідські діти розказали їй, що бачили, як зловмисник затягнув хлопця до себе додому. Жінка прибігла до будинку і вибила двері, після чого хлопчик зміг вибігти на вулицю.

Наразі готується повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції № 1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, днями суд Дніпровського району Києва суд засудив до 6 років в'язниці заступника директора школи за розбещення 10-річної учениці.

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