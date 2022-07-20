35.89 / 36.86 36.26 / 37.40
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Денацифікували» вуличний туалет та влучили у церкву: стало відомо про результати «потужного удару» рашистів по Сумщині

18:24 20 липня 2022
руйнування

Російські військові сьогодні знову обстріляли Сумську область. Обстріл вівся зі ствольної артилерії — влучили у церков та сільський громадський туалет.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні опівдні по одному з сіл Есманської громади росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії. З них одне пряме потрапляння до сільського громадського туалету», — констатував він.

Крім того, пошкоджено церкву та лінії електропередач.

Після того, як російські війська залишили територію Сумської області та відійшли на територію росії, прикордонні райони Сумщини постійно страждають від обстрілів окупантів. Днями Живицький повідомив, що на кордоні області немає достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення. Обстріли прикордонних районів проводяться щодня.

Зокрема, 20 липня російські окупанти під ранок обстріляли Шосткинський район. Він уточнив, що ніч в області пройшла тихо.

Нагадаємо, по сусідній Харківській області окупанти також постійно ведуть обстріл. Сьогодні вранці внаслідок обстрілу Харкова «Ураганами», загинули троє людей, у тому числі 13-річний підліток, ще двоє отримали поранення.

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

бур&#39;яни

Трохи оцту та гасу — й забудете про бур’яни на городі

Динамо&nbsp;— Фенербахче

Де дивитися онлайн «Динамо» — «Фенербахче»: розклад трансляцій та прогноз букмекерів на матч відбору Ліги чемпіонів

СБУ

Іноземні інвестори звернуться до посольства США та ЄС через замовні «маски-шоу» СБУ: заява інвестфонду

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.