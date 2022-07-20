«Денацифікували» вуличний туалет та влучили у церкву: стало відомо про результати «потужного удару» рашистів по Сумщині

Російські військові сьогодні знову обстріляли Сумську область. Обстріл вівся зі ствольної артилерії — влучили у церков та сільський громадський туалет.



Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«Сьогодні опівдні по одному з сіл Есманської громади росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії. З них одне пряме потрапляння до сільського громадського туалету», — констатував він.



Крім того, пошкоджено церкву та лінії електропередач.

Після того, як російські війська залишили територію Сумської області та відійшли на територію росії, прикордонні райони Сумщини постійно страждають від обстрілів окупантів. Днями Живицький повідомив, що на кордоні області немає достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення. Обстріли прикордонних районів проводяться щодня.

Зокрема, 20 липня російські окупанти під ранок обстріляли Шосткинський район. Він уточнив, що ніч в області пройшла тихо.



Нагадаємо, по сусідній Харківській області окупанти також постійно ведуть обстріл. Сьогодні вранці внаслідок обстрілу Харкова «Ураганами», загинули троє людей, у тому числі 13-річний підліток, ще двоє отримали поранення.

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