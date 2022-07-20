Батько 2 години читав молитви над загиблим сином: путінські варвари вбили у Харкові 13-річного хлопчика та подружню пару

Вранці 20 липня російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу загинули 13-річний хлопчик та подружня пара. Жінка 72 років та 15-річна дівчинка, сестра загиблого підлітка, отримали поранення, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.







Зазначається, що загиблі на момент обстрілу перебували на зупинці громадського транспорту.

За даними слідства, окупанти обстріляли Київський район Харкова близько 9.30 ранку. За попередніми даними, удару було завдано реактивними системами залпового вогню «Ураган».

Батько загиблого підлітка упродовж двох годин читав молитви над сином. Увесь час поліцейська тримала руку чоловіка, а він тримав руку загиблого хлопчика, пише «Суспільне».

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, повідомили у прокуратурі.



Нагадаємо, сьогодні під удар російських «Градів» потрапив житловий квартал Нікополя на Дніпропетровщині. Двоє людей загинули, четверо дітей поранено.

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