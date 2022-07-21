Якби до України прислухалися раніше, Європі не довелося б зараз вживати екстрених заходів, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у чергове наголосив, що нашій країні вкрай необхідне озброєння, яке б дозволило знищувати російські ракети, та додав, що саме це питання піднімала у своєму виступі перед Конгресом США його дружина Олена Зеленська.

«Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною — так само, як раніше Javelin чи NLAW, як „Стугна“ чи „Нептун“. І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів», — зазачив він.

Президент підкреслив, що є певні домовленості щодо цього і що є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, проте наразі необхідна «інша швидкість і масштаб захисту».

«Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. І саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки», — сказав він, відзначивши, що його дружина у розповідала про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти зупинити цей терор: «Це може бути нашою спільною перемогою — українського й американського народів. Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться. Російський терор має програти».

Володимир Зеленський також розповів про свої міжнародні контакти з представниками ЄС, зокрема, з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Серед головних тем — фінансова підтримка для України.

«Готуємося до проведення чергового саміту Україна — ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього — готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи», — відзначив він та додав: «На фінальній стадії погодження — сьомий санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо, і я відверто говорю про це партнерам. росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир».

Він звернув увагу на те, що наразі відбувається на європейському енергоринку і що політика «деяких старих лідерів» країн ЄС зробила Європу «заручником постачання газу з росії»: «Поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, росія використовує його для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки. Україна завжди говорила, що росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. І якби до нашої позиції дослухалися раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який росія штучно створює на ринку Європи».

На його преконання, після затвердження сьомого санкційного пакету треба одразу починати працювати над восьмим. «Тому потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною. Зробимо все, щоб це розуміння було в наших партнерів і ніколи не слабшало», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що Євросоюз готується найближчим часом розширити списки санкцій щодо російських громадян, компаній і організацій.

Фото Офісу президента

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