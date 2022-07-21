Видихнулися: росіяни не мають сил і коштів, щоб взяти Слов'янськ і Бахмут і утримувати території на півдні України, — ISW

На Бахмутському напрямку, де напередодні ворог закріплявся на південній околиці Покровського, росіяни ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС.

Як првідомили у Генштабі ЗСУ, спроби противника захопити ТЕС виявилися безуспішними — українські воїни змусили росіян втекти.

Ворог продовжує обстрілювати позиції українських військових та населенні пункти. В районі Новолуганського тривають бойові дії. Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи.

«За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил російської федерації спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах. Також, більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась», — йдеться у повідомленні.

А в оперативному командуванні «Південь» повідомляють про спроби ворога силами посиленого взводу здійснити контратаку в напрямку Андріївки, а в районі Лозового противник здійснив спробу відновити втрачене положення. Успіху не мав.

«Нашими силами нанесено 10 авіаційних ударів по ворогу: з них 3 гелікоптерних і 7 із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації. 5 разів уражено ворожі опорні пункти, 3 рази — скупчення живої сили та техніки на Херсонщині, двічі влучено в склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині. Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах», — додали в ОК.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський наступ може забезпечити обмежені додаткові територіальні здобутки на Донбасі на північний схід від автомагістралі E40, але, ймовірно, досягне кульмінації до захоплення основних населених пунктів, таких як Слов’янськ або Бахмут.

«За останні кілька тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов’янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу та продовжують знижувати свою наступальну потужність у локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області», — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що відновлення активних наземних наступальних дій після короткої операційної паузи ще не призвело до значного просування росії вперед, хоча можливо, що або постійний тиск рф, або завершення російських зусиль щодо відновлення бойової потужності може призвести до обмежених успіхів у найближчі дні чи тижні.

Згадуючи про нещодавню заяву російського міністра закордонних справ сергія лаврова щодо поширення «спецоперації» не лише на Донецьку та Луганську області України, але й на інші регіони, аналітики зазначають, що такі плани далекі від реальності и що у рф навряд чи будуть додаткові сили та засоби для їх реалізації. Також не гарантується утримання росіянами тимчасово окупованих районів на півдні України.

В Генштабі оприлюднили дані щодо втрат росіян починаючи з 24 лютого 2022.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення окупованого Херсона може бути або тригером для того, щоб посипалася вся оборона росії, або це буде перший етап початку контрнаступальної операції ЗСУ.

Фото Генштаба ЗСУ

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