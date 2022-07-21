Рашисти обстріляли густонаселений район Харкова: є жертви, багато поранених

У середу, 20 липня, російські військові обстріляли Харків — на зупинці громадського транспорту загинув 13-річний підліток та подружжя. У четвер, 21 липня, рашисти знову вдарили по місцям скупчення людей — одна людина загинула, 17 отримали поранення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. «Другий день поспіль і приблизно одночасно окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат — вже один загиблий і 17 поранених, з яких один вкрай важкий», — написав він у соцмережах.

Був обстріляний густонаселений район обласного центру. Є інформація, що ворог поцілив й у медичний заклад.

А у ніч на 21 липня знову було обстріляно Миколаїв — близько третьої години ночі російські військові випустили по місту сім ракет С-300.

«За попередньою інформацією, відомо про потрапляння в об'єкт інфраструктури, в АЗС, газогін та складське приміщення. Рятувальні служби ліквідували всі загоряння. На цей час відомо про одного потерпілого», — повідомили у Миколаївській ОВА.

Дві ракети поцілили в один з гуманітарних складів — згоріли тисячі тон продукції для дітей та людей похилого віку.

Раніше повідомлялося, що рашисти обстріляли Нікополь та комбайнерів, які працювали у полі на Дніпропетровщині.

Ілюстративне фото ГУ ДСНС Харківщини

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