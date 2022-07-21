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Події

«Кінчені тварюки»: рашистський танк відкрив вогонь по комбайнах у полі на Дніпропетровщині

9:33 21 липня 2022
Комбайн у полі

Дніпропетровщина знов опинилася під ударами російських військ — про кричущий випадок, коли танк зс рф почав прицільно обстрілювати комбайни, що працювали в полі, розповів керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни. Слава Богу, хлопцям вдалося втекти. На техніці лише невеликі осколкові влучання. Але сам факт показує які орки кончені тварюки», — повідомив він та розповів про наслідки обстрілів россянами Нікополя.

Росіяни вдарили по житловому кварталу з «Градів» — випустили по цивільному житломасиву 31 ракету. Під завалами будинків загинули двоє жителів — 70-річний чоловік та 65-річна жінка. Поранені 9 людей, з них четверо дітей, молодшому з яких лише три роки. В місті зруйновано три приватні житлові будинки, пошкоджено 12 багатоквартирних будинків та 4 господарчі споруди. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували.

«По Нікополю орки б’ють через річку Дніпро з окупованого берега цієї частини Запорізької області. А потім установки ховаються в Енергодарі під прикриттям атомної станції, що робить дуже складною контрбатарейну боротьбу», — додав він.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, у ніч проти четверга, 21 липня, ворог знов завдав ударів по Нікопольському району. Ворог ударив з «Градів» — по Червоногригорівській громаді було випущено понад 20 реактивних снарядів. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що нещодавно російські військові нанесли потужні удари по Краматорську та Слов'янську. У Краматорську під ударами авіаційних ракет опинився центр міста.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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