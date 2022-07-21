Нацбанк різко підвищив курс долара та ввів нові обмеження на зняття готівки за кордоном

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скоригував офіційний курс гривні до долара відразу на 25% до 36,56 грн/долар. Раніше заявлялося, що курс долара буде заморожено до кінця війни.

Девальвацію гривні регулятор пояснює так: «Такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни».

У НБУ зазначили, що «фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 долар США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи».

За п'ять місяців війни в українській економіці відбулися значні зміни.

«У таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого не відповідає реаліям. … Новий рівень курсу стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності. Продовження політики фіксованого курсу дозволить Національному банку зберегти контроль за динамікою інфляції, а також підтримувати безперебійну роботу фінансової системи. Це ключова передумова стабільного функціонування економіки, що життєво необхідне в умовах війни», — наголосив глава НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку очікують, що корекція обмінного курсу збільшить приплив і відповідно продаж валютного виторгу експортерами, мінімізує спекулятивну складову поведінки учасників ринку та дозволить стабілізувати курсові очікування.

Крім підняття курсу долара, НБУ дозволить банкам з 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам з подальшим розміщенням на депозит терміном від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Також з 21 липня НБУ:

- змінив ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном з щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;

- зменшив щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон з гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);

- встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта у банку, відкритих у національній валюті.

Також з 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Нагадаємо, раніше Нацбанк запровадив обмеження на використання банківських карток українців за кордоном.

Фото Вікіпедія

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