Волонтер працював на фсб: зрадника затримали на Закарпатті

На Закарпатті затримали чергового агента фсб росії. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За словами Білошицького, 28-річний чоловік за порадою свого російського куратора, повинен був проникнути у волонтерську організацію, їздити на фронт, збирати інформацію про розташування військових частин, укріпрайонів, пересування техніки.

«Живи звичайним життям волонтера», — таку вступну дали зраднику у російській спецслужбі.

Затримали псевдоволонтера патрульні вночі з великою кількістю грошей. Листування у його телефоні підтверджувало співпрацю з ворогом.

«Звертаю увагу наших волонтерів та всього волонтерського руху. Ворог може мати різні обличчя. Будьте уважні. Цього підсвинка ми затримали та передали спецслужбам. Але скільки таких ще…» — пише Білошицький.

Нагадаємо, днями до суду передано матеріали кримінального провадження щодо затриманого агента фсб — помічника-консультанта народного депутата України.

Фото https://www.facebook.com

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