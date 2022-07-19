Підробіток від Кіма: за «голову» кожного коригувальника вогню по Миколаєву заплатять 100 доларів

Російські війська майже щодня обстрілюють Миколаїв. Ракети влучають у промислові підприємства, житлові будинки, виші, магазини, лікарні. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім вважає, що в місті є люди, які дають координати окупантам, куди треба стріляти.

Кім має намір заохочувати місцевих жителів, які повідомлятимуть про коригувальників вогню — 100 доларів за кожного.

«Надайте відомості на осіб, які на вашу думку коригують вогонь окупанта, військових та допомагають їм.

Надсилайте такі відомості на електронну скриньку — [email protected]

1. ПІБ особи, яка здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса проживання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, які допоможуть встановити особу).

2. Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, що вказують на те, що особа допомагає військовим росіянам.

3. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв'язку та уточнення обставин.

Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі 100 $.

Допоможи зберегти Миколаївщину від обстрілів» , — написав Кім у Facebook .

Чиновник не відкидає, що Миколаїв можуть закрити на кілька днів для пошуку колаборантів.

«Є ті, що давно, з якоюсь ідеєю. Є люди, які або зневірилися, або не думають про наслідки, які вирішили заробити. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок спричиняє потенційні жертви. Ми це хочемо припинити на корені», — сказав Кім в етері одного з телеканалів.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кім в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів про жнива в області, про проблеми аграріїв, про те, як Миколаївщина виживає під час постійних атак рашистів.

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