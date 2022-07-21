У Харкові, який вранці у четвер, 21 липня, російські війська обстріляли, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Ураган», кількість загиблих збільшилася до трьох людей, а поранених — до 23-х.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту біля ринку у Київському районі також було поранено 20 мирних жителів.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Фото прокуратури

А у Салтівському районі обласного центру рашисти поцілили у житловий будинок. Там постраждали троє мирних жителів.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Під процесуальному керівництві Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Нагадаємо, що напередодні рашисти теж ударили по Харкову, поціливши у зупинку громадського транспорту — загинув підліток та подружня пара. Батько 13-річного хлопчика кілька годин читав молитву над тілом загиблого сина, тримаючи його за руку.

Фото прокуратури

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