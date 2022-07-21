36.90 / 38.34 37.15 / 38.90
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Жертвами обстрілу Харкова 21 липня стали троє людей, поранених — понад 20, — прокуратура (фото, відео)

16:12 21 липня 2022
Тролейбус у Харкові

У Харкові, який вранці у четвер, 21 липня, російські війська обстріляли, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню «Ураган», кількість загиблих збільшилася до трьох людей, а поранених — до 23-х.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту біля ринку у Київському районі також було поранено 20 мирних жителів.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Фото прокуратури

А у Салтівському районі обласного центру рашисти поцілили у житловий будинок. Там постраждали троє мирних жителів.

Фото прокуратури

Фото прокуратури

Під процесуальному керівництві Салтівської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Нагадаємо, що напередодні рашисти теж ударили по Харкову, поціливши у зупинку громадського транспорту — загинув підліток та подружня пара. Батько 13-річного хлопчика кілька годин читав молитву над тілом загиблого сина, тримаючи його за руку.

Фото прокуратури

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

бур&#39;яни

Трохи оцту та гасу — й забудете про бур’яни на городі

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

затримання

У Кривому Розі затримали чиновника, який коригував вогонь по місцевому аеропорту

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.