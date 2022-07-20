«Динамо» в першому за вісім місяців офіційному матчі не програло в Лізі чемпіонів: відеоогляд поєдинку

У середу, 20 липня, київське «Динамо» першим із українських клубів відкрило сезон-2022/2023. «Біло-сині» в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів приймали в польському Лодзі віцечемпіона Туреччини — «Фенербахче».

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

«Динамо» (Київ, Україна) — «Фенербахче» (Стамбул, Туреччина) — 0:0

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 83), Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Вербич (Ванат, 83), Циганков (Караваєв, 88), Буяльський (Гармаш, 77), Бєсєдін.

Попереджені: Сидорчук (58), Бєсєдін (73), Гармаш (90+1) — Кінг (31), Дурсун (87).

Цей поєдинок став для киян першим офіційним за вісім місяців — після нічиєї з луганською «Зорею» в рамках української прем'єр-ліги у грудні минулого року динамівці проводили лише товариські благодійні матчі по всій Європі. І хоч їх було достатньо (цілих 28!), однак жоден спаринг не замінить гру з турнірними завданнями. Не дивно, що накрутка футболістів була божевільною, і всі розуміли, що в майбутньому поєдинку вони гратимуть не лише за себе, а й за всю країну, яка веде війну з агресором.

Утім, серйозний настрій із перших хвилин показав і «Фенербахче», який давно вже не грав в основній сітці Ліги чемпіонів і прагне нарешті пробитисятуди. І перший по-справжньому небезпечний момент був створений біля воріт номінальних господарів, коли Валенсія замикав навіс із лівого флангу ударом головою з воротарської лінії, але Бущан урятував команду. Ще в одному епізоді також пройшла передача з лівого флангу, Джан замикав зблизька, але удар гравця «Фенербахче» «погасив» свій же партнер.

Динамівці же, яких підганяли трибуни, скандуючи «Україна! Україна!», активно використовували фланги, небезпечно прострілювали у володіння суперників, але так і не змогли за всю гру завдати жодного удару у рамку воріт суперника. Не досягли успіху в атаці й гості — із небезпечних моментів після перерви можна згадати хіба що удар Бруми з меж штрафного майданчика, який без особливих зусиль парирував воротар.

У підсумку, цілком закономірні 0:0 — усе вирішиться у матчі-відповіді, який пройде 27 липня у Стамбулі на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу», що здатнен вмістити 60 тисяч уболівальників та буде «забитий» під зав'язку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що визначився можливий суперник «Динамо» у наступному раунді Ліги чемпіонів.

Фото www.lodz.pl

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