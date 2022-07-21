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Україна

З наступом у рашистів не складається: спроби штурму відбито на чотирьох основних напрямках, — Генштаб

19:17 21 липня 2022
військовий

Сто сорок восьмий день російсько-української війни. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села. На фронті відчутних змін не сталося. ЗСУ відбили атаки рашистів на чотирьох напрямках, повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог штурмовими діями безрезультатно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи — Питомник.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямі Лисичанського НПЗ — Івано-Дар'ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямі безглузді штурми орків на напрямках Клиново — Вершина, Миронівка — Вуглегірська ТЕС знову провалилися.

На Південнобузькому напрямку окупанти безрезультатно намагалися провести контратаку у напрямку Сухий Ставок — Андріївка.

На світанку наша авіація винищувачем та парою гелікоптерів завдала двох ударів по скупченню ворожої сили та техніки в районі Великої Олександрівки та Ольгине. Втрати ворога дорозвідуються, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

У Генштабі зазначили, що росіяни вилучають особисті документи у примусово мобілізованих з так званих «ДНР» та «ЛНР».

«Це свідчить про повну безправність цього контингенту та нібито має зупинити дезертирство. Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил російської федерації», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, втрати окупантів наближаються вже до 39 тисяч.

Фото Генштабу

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