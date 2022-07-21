«Відвезу мою Русю додому, до Києва»: чоловік Руслани Писанки повідомив про кремацію актриси

Чоловік померлої Руслани Писанки Ігор Ісаков повідомив, що актриса мала рак в агресивній та трохи занедбаній формі.

«Але так боролася вона, я не зміг би навіть на половину. на жаль імунітет не витримав», — пише чоловік.



За його інформацією, Писанку кремують. Перше прощання відбудеться у місті Кайзерлаутерн, Німеччина (Kaiserslautern, Deutschland).



«Час та точне місце знатиму у понеділок і додатково повідомлю. Потім після оформлення всіх паперів я відвезу мою Русю додому, до Києва», — уточнює він.



Про місце та час похорону в Києві чоловік повідомить додатково.



«Безмежно вдячний усім. Мій стан зараз, опишу синонімами: розчавлений, зламаний, знищений. Знаю, що це ніколи не сподобалося б моїй дружині, тому намагаюся потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти зміст її улюбленого вислову „життя прекрасне“ … люблю вас. Дякую за те, що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. І точно знаю, що Бог забере її до себе, тому що я точно знаю, що вона точно того варта…», — написав Ісаков.



Нагадаємо, Руслана Писанка пішла на 57-му році життя. Актриса опинилася у Німеччині після 24 лютого за програмою Червоного Хреста. У березні померла в Україні її мати, яку ведуча не змогла поховати.



Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні покажуть новий фільм з Русланою Писанкою, у якому вона зіграла головну роль.

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