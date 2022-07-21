36.90 / 38.34 37.16 / 38.87
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Відвезу мою Русю додому, до Києва»: чоловік Руслани Писанки повідомив про кремацію актриси

19:59 21 липня 2022
Писанка

Чоловік померлої Руслани Писанки Ігор Ісаков повідомив, що актриса мала рак в агресивній та трохи занедбаній формі.

«Але так боролася вона, я не зміг би навіть на половину. на жаль імунітет не витримав», — пише чоловік.

За його інформацією, Писанку кремують. Перше прощання відбудеться у місті Кайзерлаутерн, Німеччина (Kaiserslautern, Deutschland).

«Час та точне місце знатиму у понеділок і додатково повідомлю. Потім після оформлення всіх паперів я відвезу мою Русю додому, до Києва», — уточнює він.

Про місце та час похорону в Києві чоловік повідомить додатково.

«Безмежно вдячний усім. Мій стан зараз, опишу синонімами: розчавлений, зламаний, знищений. Знаю, що це ніколи не сподобалося б моїй дружині, тому намагаюся потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти зміст її улюбленого вислову „життя прекрасне“ … люблю вас. Дякую за те, що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. І точно знаю, що Бог забере її до себе, тому що я точно знаю, що вона точно того варта…», — написав Ісаков.

Нагадаємо, Руслана Писанка пішла на 57-му році життя. Актриса опинилася у Німеччині після 24 лютого за програмою Червоного Хреста. У березні померла в Україні її мати, яку ведуча не змогла поховати.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні покажуть новий фільм з Русланою Писанкою, у якому вона зіграла головну роль.

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Писанка

«Відвезу мою Русю додому, до Києва»: чоловік Руслани Писанки повідомив про кремацію актриси

бур&#39;яни

Трохи оцту та гасу — й забудете про бур’яни на городі

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Джеймс Ставрідіс

«Вселити страх у серця українців»: військовий експерт назвав зброю, яку може застосувати путін

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.