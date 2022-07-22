«Снаряди брехні в окупантів вичерпуються»: Зеленський про фейки путінської пропаганди щодо своєї госпіталізації

Президент Володимир Зеленський із подивом наголосив на появі в деяких ЗМІ «старого-нового фейку» російської пропаганди про свою госпіталізацію" і про те, що він нібито недієздатний, а обов'язки глави держави виконує спікер Ради Руслан Стефанчук.

Про це глава Української держави сказав у своєму відеозверненні за підсумками 148 дня війни.

«На тлі регулярної військово-політичної та дипломатичної активності було трохи дивно почути, що з'явився старий-новий фейк російської пропаганди про мене. Що я нібито в реанімації, а обов'язки глави держави виконує Руслан Стефанчук. Ну, що можна сказати… Раніше майже щотижня російські пропагандисти та чиновники вкидали фейки про те, що я нібито кудись виїхав з України або нібито не виконую своїх обов'язків, потім це все припинилося, і ось знову вкидають такі примітивні речі. Сжоже, навіть снаряди брехні в окупантів вичерпуються. Не здатні вигадати нічого нового», — констатував він.

Також президент висловив упевненість, що у ворога неодмінно вичерпається і наявний потенціал для всіх форм агресії, у тому числі для наступальних дій на фронті та терору проти наших міст.

«Ми зробимо все, щоб прискорити це», — запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні перша леді Олена Зеленська виступила в Конгресі США, закликавши передати Україні потужні протиракетні комплекси, які можуть захиститити життя українців від російського ракетного терору.

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