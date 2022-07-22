Близнюки отримають додаткове джерело доходів, а Скорпіони досягнуть успіхів у справах: гороскоп від Анжели Перл на 22 липня

Останній робочий день тижня чудово підходить для того, щоб плавно перейти від напружених буднів до відпочинку у вихідні, вважає відомий австралійський астролог Анжела Перл .

Водночас прогулянки на свіжому повітрі допоможуть багатьом розслабитися та позбутися негативних думок, пише інформаційний ресурс.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Особливо вдало цього дня вирішуватимуться проблеми професійного характеру. Овни мають все необхідне для цього — ентузіазм, впевненість у собі, цілеспрямованість, а також наполегливість. Вдасться ухвалити успішні рішення з багатьох питань, що зрештою сприятиме отриманню великого прибутку.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельці мають кілька проектів, які обіцяють бути вдалими. Варто вибрати якийсь один із них і зосередитися на ньому. Наразі є всі шанси поповнити свій бюджет та відкрити для себе нове джерело доходу. На оточуючих вдасться справити гарне враження, що дозволить знайти нових союзників.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам вдасться раптово реалізувати проекти, які раніше вони вважали абсолютно безнадійними. Це дозволить відкрити собі додаткове джерело доходів. Протягом дня важливо зберігати спокій та нікуди не поспішати. Адже в результаті можна буде наробити лише ще більші помилки.

Рак (22 червня — 22 липня)

У цей день ентузіазм дозволить Ракам прийняти найкращі рішення з тих чи інших питань. Ризикувати слід дозовано лише там, де є високі шанси виграти. Якщо немає впевненості, варто діяти старими і перевіреними методами вирішення завдань.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День у Львів виявиться вдалим, їм доведеться вирішувати завдання нескладного характеру. Причому це вдасться зробити дуже успішно. Крім того, з'явиться шанс блиснути своїми знаннями та вміннями, навичками та показати таланти. З'явиться нове коло спілкування, де вдасться знайти нових союзників.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви отримають шанс відкрити оточуючим свої таланти. Крім того, можна відчути душевну гармонію та рівновагу. На якийсь час буде краще залишитися наодинці із самим собою, подумати над помилками та про те, як їх можна виправити найближчим часом.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Поступово справи налагоджуються і повертаються до норми, а настрій при цьому впевнено піднімається та покращується. З діловими партнерами вдасться налагодити стосунки. Крім того, маєте шанс укласти з ними вигідну угоду. Також відкриються нові перспективи, пропускати які в жодному разі не можна.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Завдяки тому, що з самого ранку вплив позитивних тенденцій буде високим, Скорпіонам вдасться зробити багато корисних справ. Якщо взятися за нові справи, то незабаром можна буде досягти в них приголомшливих успіхів. При цьому в оточенні знайдуться люди, які допоможуть досягти мети.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Протягом дня на Стрільців чекають труднощі невеликого характеру, проте всі вони цілком вирішуються. Тож у паніку точно впадати не варто. Якщо не лінуватися, а докладати максимум зусиль, зрештою вдасться досягти відмінних результатів, яким позаздрять багато оточуючих.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам слід продовжити роботу над тими проектами, які вони розпочали ще недавно і в жодному разі не кидати їх. Зараз є всі шанси досягти таких успіхів, про які інші лише мріяти можуть. Фінансові питання у цей день особливо добре вирішуються.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям важливо бути особливо уважними та обережними цього дня. Справа в тому, що ймовірність помилок є досить великою. Надстрокову роботу краще не брати. Так перевтому буде гарантовано. Та й загалом навантаження мають бути помірними.

Нагадаємо, раніше колега Анжели Влад Росс закликав мешканців Бахмута, Краматорська та Слов'янська терміново виїжджати зі своїх населених пунктів, адже ці міста, за його прогнозом, мають шанс повторити долю Маріуполя.

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