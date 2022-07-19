Перепочинку на фронті не буде: астрологиня назвала найважчі в емоційному плані дні поточного тижня

Астрологиня Ольга Медвецька, яка раніше прогнозувала дати найгарячішого етапу російсько-української війни, вважає, що цього тижня на фронті на українців, як і на російських загарбників, чекають нові випробування.

За словами Медвецької, на небі у Сонця та Меркурія буде конфлікт з Плутоном, завданням якого є руйнування та знищення, але для переродження та трансформації.

«Перелом стався і тепер Україна стає сильнішою. Хоча це ще один привід, через який злиться рашка і чому посилює обстріли. Замкнене коло. Але це поки що, скоро розірвемо його», — пише астрологиня.

Вона зазначає, що етап протистояння скінчиться наприкінці цього тижня. Але одразу розпочнеться новий, ще більш напружений період, який буде доленосним для України.

За прогнозом Медвецької, найважчі в емоційному плані дні цього тижня — 20 та 21 липня.

Для повсякденного життя тиждень несе небезпеки, пов'язані з транспортом та загальний фоновий негатив, зазначає вона.

Не варто розпочинати нові та довготривалі проєкти, краще приділити увагу вже запущеним, але відкладеним, щоб швидко отримати результат.

Цього тижня, на думку астрологині, не до шопінгу та б'юті процедур.

А навчання буде цілком успішним, починаючи з другої половини тижня.

Раніше астрологи назвали найнебезпечніші на найближчі півтора місяця населені пункти України. На думку відомого екстрасенсу Анни Єфремової, на фронті ситуація почне повертатися на користь України у вересні 2022 року. А з 2023 року у Києва є шанси перемогти.

Фото Pixabay

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