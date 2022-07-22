«Україна не повинна зникнути з ефірів, поки не переможемо»: Джамала підтвердила участь у польських «Танцях із зірками»

Популярна українська співачка, переможниця «Євробачення» Джамала підтвердила свою участь у польському проекті «Танці із зірками». Про це артистка заявила в Інстаграм і пояснила, чому зважилася на такий крок.

За словами Джамали, вона готова використати будь-яку нагоду, щоб про Україну не забували у світі, щоб не звикали до війни.

«Сьогодні участь у Taniec z Gwiazdami для мене — це, перш за все, можливість нагадати про мій будинок. Про мільйони людей, які страждають, і важливість їхньої підтримки. Світ не повинен втомитися від нас. Україна не повинна зникнути з ефірів, поки ми не переможемо. Саме тому під час цього масштабного ТВ-проекту разом із POLSAT Foundation ми розпочинаємо збір коштів на підтримку українців, які постраждали через війну», — написала Джамала.

Також на офіційній сторінці шоу представили українську співачку як зіркову учасницю нового сезону.

«Пора оголосити наступного учасника „Танців із зірками“. Джамала — українська співачка та активістка, яка підтримує свою країну в боротьбі за свободу. Восени на нашому танцполі спробує свої сили переможниця 61-го пісенного конкурсу „Євробачення“… Ласкаво просимо до програми та удачі», — так представили Джамалу.

Нагадаємо, Джамала має досвід участі в українських «Танцях із зірками». У восьмому сезоні вона виступала з хореографом Антоном Нестерком. Пара залишила проект у сьомому випуску.

Раніше Джамала розказала, що через щільний графік рідко бачиться з дітьми. Вперше за три місяці вона змогла вийти із синами на прогулянку.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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